Ad Alghero sono sbarcati MU e Inamore: cresce l'offerta commerciale dell'aeroporto

Due nuove aperture per MyChef all’aeroporto di Alghero: Mu Italian Finest Burger e Inamore!MU Italian Finest Burger è una delle Hamburgerie più famose della città di Milano; si trova in Via Paolo Sarpi al numero 63, nel cuore dell’imperdibile China Town, ed è il posto perfetto dove mangiare un hamburger sorprendentemente buono.I panini che vengono serviti da Mu sono di altissima qualità, ogni ingrediente è scelto con estrema cura e cotto al momento – per questi motivi, dopo essere stati stregati dalla bontà dei prodotti e dalla perizia con la quale vengono mixati gli ingredienti di ogni panino, abbiamo deciso di proporre al Team di MU di replicare la loro esperienza di successo.Così è iniziata la nostra avventura e dopo tanto lavoro, sia dal punto di vista dell’architettura del locale in sé che dal punto di vista della semplificazione e caratterizzazione del menù, abbiamo aperto il nostro primo MU all’aeroporto di Alghero – Fertilia.Ciò che distingue la proposta di questo locale è soprattutto la possibilità di personalizzare il proprio panino; per ciascun panino in carta infatti si possono avere diverse personalizzazioni, si può per esempio scegliere tipologia di pane e burger, cottura della carne, toppings e salse (tra le quali la speciale salsa MU della casa).Solo per il locale di Alghero è poi stato creato un panino per rendere omaggio alla Terra di Sardegna – si tratta del panino MURAGHE fatto con soffice pane al sesamo, Burger di Suino con Cicoriette Selvatiche, Pancetta, Robiola di Pecora, Crema di Carciofi, Pomodoro Camone e Insalata Gentile… una vera delizia e un trionfo di bontà regionali.Come detto MU si trova all’interno dell’aeroporto ma è frequentabile da chiunque perché si trova prima dei filtri di sicurezza, per questo motivo il sogno è che anche questo MU diventi, come quello storico milanese, un punto di riferimento, non solo per i viaggiatori di passaggio, ma soprattutto per i cittadini sardi che vivono, più o meno, vicino all’aeroporto!Per chi è in partenza, o in arrivo, ad Alghero, e quindi si trova oltre i filtri di sicurezza, abbiamo invece aperto Inamore: la caffetteria Italiana per antonomasia che, «con amore», propone un ricco assortimento di caffetteria con miscele classiche 100% arabica e miscele premium dal gusto ricercato e adatto ai veri «coffee lovers».Le proposte della croissanterie includono ricette vegane, integrali ai 5 cereali con farciture espresse, nonché muffin, donuts, torte del giorno e frolle multi gusto.La gamma salata offre un ampio assortimento di panini con una vasta selezione di tipologie di pane e ricette studiate per essere gustose e con prodotti di alta qualità.Per i clienti più attenti alla leggerezza sono state pensate gustose insalate, sia verdi che di grani, macedonie e frutta con lo yogurt insieme a centrifugati e spremute di frutta fresca.