Anche a Sassari, Primavera con UILDM e Telethon

Il 4 e 5 maggio i Volontari della UILDM saranno presenti al banchetto presso la galleria Auchan di Sassari per distribuire gli ormai famosi #cuori di biscotto, contenuti in eleganti scatole di latta. Grazie di cuore per il vostro contributo con il quale sosterrete la ricerca della Fondazione Telethon sulle malattie genetiche rare, sulle malattie neuromuscolari, e i progetti di inclusione sociale della UILDM.





Anche quest’anno i volontari UILDM e Telethon saranno schierati fianco a fianco nelle piazze per offrire i Cuori di Biscotto, il cui ricavato va a sostegno della ricerca scientifica Telethon e delle attività di inclusione sociale UILDM. Lo slogan della Campagna, #IO PER LEI, è un invito a mobilitarsi per tutte le mamme e le famiglie rare raccontando la forza quotidiana che permette loro di superare molti ostacoli. Telethon arriva in Italia nel 1990 con la prima maratona televisiva, grazie a UILDM e all'incontro con Susanna Agnelli. In questi anni di strada ne è stata fatta tanta, la ricerca ha permesso di raggiungere risultati straordinari, soprattutto nell’ultimo decennio. “Risultati che, come dichiara Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM, hanno permesso di raggiungere miglioramenti inattesi, e a volte insperati, della qualità della vita delle persone con patologie neuromuscolari”. “Ci ha permesso – continua Rasconi - di rovesciare completamente alcuni paradigmi: la persona con patologia neuromuscolare può vivere più a lungo, può stare bene, lavorare, diventare genitore. Può diventare un volontario e impegnarsi per gli altri. Non è più soltanto malata, è diventata persona, e parte attiva della società. Dove ricerca e integrazione della persona non vanno di pari passo questo paradigma rischia di spezzarsi e il malato perde una parte di sé. “Uildm Insieme a Fondazione Telethon ha reso possibile ciò che era impossibile, continua Marco Rasconi; il nostro impegno nella Campagna si lega fortemente agli obiettivi che ci siamo posti fin dalla nascita di UILDM: raccontare un mondo di possibilità a disposizione di tutti, sia che si tratti dell’abbattimento di tutti i tipi di barriere, sia che si tratti dell’eliminazione della malattia”. Aiutaci a realizzare i nostri progetti, rispondi anche tu all’appello #IO PER LEI.