Hanno giurato ad Alghero i nuovi Barracelli

Hanno giurato sabato 27 aprile presso il palazzo comunale di Porta Terra 17 nuovi arruolati del locale Comando Barracelli di Alghero. Presenti l’assessore alle Politiche Ambientali Raniero Selva e il comandante dei Barracelli Cap. Riccardo Paddeu. Si tratta del primo contingente a seguito del concorso pubblico bandito nel 2017 che, oltre alla prova pre-selettiva sulla base dei titoli, ha visto una prova scritta, una orale e una teorico/pratica al maneggio delle armi. I 17 neo arruolati sono entrati e saranno assegnati ai nuclei operativi presenti all'interno del corpo sulla base delle loro attitudini. A tutti i nuovi Barracelli in servizio nella Riviera del Corallo sono indirizzati gli auguri dell'assessore che sottolinea l'importanza e il fondamentale ruolo svolto dai volontari a tutela dell'ambiente e del territorio. "Se oggi il territorio si presenta più decoroso è anche grazie all'importante ruolo svolto dalla compagnia in sinergia con la macchina amministrativa. Un comando che si rinnova e cresce con professionalità è un ottimo segnale per la città e un supporto formidabile alle numerose attività che vedono coinvolti oggi i Barracelli" sottolinea Raniero Selva. "Si tratta di un importante traguardo frutto di un profondo e radicale percorso di rinnovamento, che mira ad una professionalizzazione delle funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, con l’ingresso di nuove figure che hanno già svolto corsi di formazione di polizia giudiziaria e reati ambientali" ha concluso il comandante Riccardo Paddeu.