Il senatore Licheri canta "Faccia di trudda" in diretta Radio1 come buon auspicio per la Dinamo

Il senatore M5S Ettore Licheri, sardo e tifoso doc della Dinamo Sassari, canta "FACCIA DI TRUDDA" in diretta su Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, come 'buon auspicio' per la gara di domani contro il s.Oliver Würzburg, che potrebbe valere la vittoria della Fiba Europe Cup. “Domani non so se potrò andare a vedere la partita, ma faccio un in bocca al lupo ai nostri ragazzi!”, ha esordito Licheri. I conduttori hanno chiesto al senatore se conoscesse l'inno (secondo loro ndr) della Dinamo 'Faccia di Truda' e, detto fatto, Licheri è partito con le parole in sardo della canzone, come dimostra il video di seguito: