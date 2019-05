A Sassari un convegno sui disturbi del comportamento alimentare giovanile

Si terrà il 3 maggio alle ore 17 presso la Sala Angioy del Palazzo della Provincia a Sassari il Convegno “La Fame dell’anima - I DCA come espressione del disagio giovanile.” L’evento è organizzato dall’Associazione Canne al Vento, attiva ormai da anni nel fornire supporto a chi soffre dei disturbi del comportamento alimentare, e il Rotary Club Sassari Silki. Il Convegno intende dare continuità a una serie di iniziative consolidate nel corso degli anni da uno specifico impegno sul tema da parte dell’Associazione Canne al Vento. Il Rotary Club Sassari Silki, in tale occasione ha deciso di condividere l’iniziativa affinché si possa sensibilizzare quante più persone possibili sul tema. I disturbi del comportamento alimentare costituiscono al giorno d’oggi un’emergenza sanitaria che non sembra in questo momento trovare argine alla sua crescita esponenziale.: la loro diffusione ha una rapidità e una rilevanza sconcertanti a tal punto che non si ha alcun esempio di malattia psichiatrica con una simile propagazione e con le caratteristiche di una vera e propria epidemia sociale. Si parla di 3 milioni di ragazzi in Italia che soffrono oggi di questi disturbi. L’evento verrà moderato dalla professoressa Noemi Sanna, psichiatra, e vedrà la partecipazione del Dottor Leonardo Mendolicchio, Psichiatra e Direttore Sanitario di Villa Miralago, struttura dedicata alla cura di tali disturbi, e la Dott.ssa Cristina Framarin, Coordinatrice area Pedagogico-Educativa Villa Miralago. Il Dottor Mendolicchio tratterà il tema della sovrapposizione tra identità e immagine, aspetto della vita contemporaneo assai diffuso tra le nuove e vecchie generazioni, il proprio malessere non passa più attraverso la parola bensì attraverso il corpo. Di questo i disturbi del comportamento alimentare sono un paradigma innegabile.