La Dinamo Sassari Banco di Sardegna batte il Wurzburg per 81 a 79 e conquista la Fiba Europe Cup

La Dinamo Banco di Sardegna conquista la Fiba Europe Cup al termine di una vera battaglia con Wurzburg: dopo essere stati sotto anche di 11 lunghezze i giganti hanno messo in campo tutto riportandosi in partita ed espugnando il campo tedesco. Una vittoria monumentale di Devecchi e compagni che sigla il momento più alto del cammino continentale del Banco di Sardegna. Nello scorrere dei secondi finali esplode la festa sul parquet e sugli spalti: i giganti scrivono una nuova, incredibile pagina di storia trascinando un'isola e un popolo intero nel gradino più alto del basket europeo.



Starting five biancoverde con Smith, McGee, Pierre, Polonara e Cooley, Wurzburg risponde con Cooks, Bowlin, Wells, Oliver e Morrison. In una S.Oliver Arena infuocata i padroni di casa aprono le danze con un break di 5-0: a sbloccare i giganti Jaime Smith autore dei primi punti degli isolani. Cooley sigla il -1, ma Wurzburg monetizza il fallo di Pierre. Thomas sigla il 10 pari. Break tedesco con la tripla di Wells, tre liberi concessi a Oliver su fallo di Cooley e tap in di Olaseni per il +7. Il Banco suona la carica e accorcia le distanze con un canestro di Thomas, Pierre in lunetta e il contropiede lanciato da Smith su rubata di Thomas e chiuso da Pierre (21-19). Controbreak di Wurzburg che chiude la prima frazione con la bomba di Bowlin 26-19. Il Banco apre il secondo quarto con la tripla di Gentile che anima gli uomini di coach Pozzecco: anche Spissu punisce dall’arco, Thomas scrive il -1. Reazione dei padroni di casa che piazzano un break da 9-1: Wells firma il vantaggio in doppia cifra. Ma i giganti accorciano le distanze con un controbreak di 5 punti della coppia Polonara-Cooley. La tripla di Koch dà ossigeno ai padroni di casa ma il Banco, trascinato da un grande Jaime Smith dimezza lo svantaggio coadiuvato da Pierre. McGee non sbaglia in lunetta e alla seconda sirena è46-41. Si riparte dalla parità. Nel secondo tempo la compagine tedesca, spinta dal suo pubblico, rimette la testa avanti con un parziale di 7-0. Controbreak isolano da 11-2: apre le danze Pierre con canestro and one (per lui 7 punti in questa frazione), lo seguono McGee e Thomas. 5 punti di Gentile scrivono il -1biancoverde, Wells non sbaglia a cronometro fermo ma la giocata di McGee chiude al 30’ 65-64. Gentile sigla il sorpasso nel primo possesso dell’ultimo quarto, Bowlin risponde dall’arco con il controsorpasso. Due prodezze di Thomas, che lotta come un leone in area, regalano al Banco parità e sorpasso. Il layup del giocatore originario di Oklahoma dice 68-70 con 7’ da giocare. Polonara allunga con un tap in di destro, il punteggio resta cristallizzato per quasi 2’. Wurzburg si sblocca con un minibreak della coppia Bowlin-Oliver del +1 tedesco. Polonara è ancora decisivo per i suoi e scrive il controsorpasso. Le due squadre continuano la loro danza punto a punto, quando inizia l’ultimo giro di cronometro il tabellone dice 77-78. Spissu ruba un pallone importantissimo, il play sassarese fa 1 su 2 in lunetta ed è +7 con il risultato dell’andata. Thomas spende in quinto fallo suKoch che non sbaglia a cronometro fermo e, con 23’’ sul cronometro, sigla il 79 pari. Smith monetizza il quinto fallo di Cooks e infila due liberi fondamentali a 18’’ dalla fine. I secondi scorrono, persa di Wurzburg Sassari fa tutto il campo e si tiene la palla della vittoria: alla S. Oliver Arena finisce79-81. Il Banco di Sardegna conquista la prima coppa europea della sua storia. i quasi trecento tifosi sardi impazziscono di gioia e i giganti alzano alcielo la coppa.



S.Oliver Wurzburg 79- Dinamo Banco di Sardegna 81



Parziali: 26-19; 20-22;19-23; 14-17.



Progressivi: 26-19; 46-41; 65-64; 79-81.



S. Oliver Wurzburg. Olaseni 8, Hulls, Obesie, Hadenfelft, Cooks 5, Bowlin 20, Albus, Koch ,7 Wells 18, Oliver 12, Morrison 9, Hoffman, Loesing. Denis Wucherer



Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 4, RE, Smith 15, McGee 15, Carter 1, Devecchi, Pierre 19, Gentile 10, Thomas 14, Polonara 6, Cooley 4. All. Gianmarco Pozzecco