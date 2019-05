Educazione al patrimonio museale, i progetti dell'Accademia "Sironi" in Pinacoteca a Sassari

Secondo Guy Tilkin, la dimensione relativa all’educazione al patrimonio culturale assume sempre più rilievo nei contesti educativi e culturali. Le linee politiche degli organi dell’Unione Europea (Consiglio Europeo e Commissione Europea) e delle organizzazioni mondiali quali l’UNESCO, promuovono sia la tutela del nostro patrimonio culturale e naturale sia l’utilizzo del patrimonio stesso come strumento per arricchire i processi di apprendimento delle persone, con un’attenzione particolare ai giovani.



La forte crescita di interesse nella funzione educativa del museo è il risultato, da un lato, della ripresa del dibattito su finalità ed efficacia del museo stesso, dall’altro, degli sforzi per potenziare il ruolo educativo – e non solo - dell’istituzione museale nei territori e nelle comunità.



Tale interesse ha portato alla produzione di un’ampia varietà di servizi, per il pubblico, che attribuiscono al visitatore un ruolo centrale nell’agenda del museo, considerando quest’ultimo come uno degli ambienti più importanti e probabilmente più interessanti sia per l’apprendimento che per tutti quegli aspetti legati all’educazione al patrimonio culturale; la didattica si configura pertanto come uno degli elementi essenziali della quotidianità di un museo.



Nascono da questi presupposti le iniziative elaborate dagli studenti del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’arte dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari, diretta da Antonio Bisaccia, che hanno progettato percorsi laboratoriali di educazione museale, legati alle opere esposte, consapevoli che la divulgazione del patrimonio culturale, nelle sue molteplici declinazioni, presenta insospettabili opportunità educative e di formazione estetica.



Gli studenti presenteranno nella sala didattica e nella sala conferenze della Pinacoteca Nazionale di Sassari, proiezioni multimediali di educazione al patrimonio, dai titoli “La chiesa con le gambe”, Al Museo ci vado anch’io”, risultato quest'ultimo di attività di didattica museale nella scuola primaria Pertini-Biasi. Attività in programma, grazie alla fattiva collaborazione della direttrice Giannina Granara, alla Pinacoteca Nazionale il prossimo 5 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 17,30.



I giovanissimi visitatori vengono sollecitati a tradurre le suggestioni e le emozioni, percepite durante la fase di osservazione, in personali manufatti che si sviluppano attraverso il gioco, la lettura animata, la scoperta, l’osservazione interattiva, il fare e lo sperimentare molteplici tecniche e linguaggi artistici.



Come sostiene il coordinatore del Dipartimento, la docente Paola Pintus: "La formazione degli studenti di questo Dipartimento, grazie ad un piano di studi particolare, è finalizzata alla costruzione di specifiche competenze; la conoscenza, la tutela, l’educazione al patrimonio, la valorizzazione dello stesso appaiono con evidenza strettamente interrelati. Grande attenzione viene data, nella didattica, alla combinazione fra nuovi linguaggi e nuove esigenze di comunicazione e fruizione del patrimonio artistico nel suo radicamento territoriale e nella dialettica con il paesaggio".



Per un tipo di offerta formativa caratterizzante:"Il diploma accademico in Didattica dell’Arte è orientato a fornire un’ adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche comunicative,-aggiunge la Pintus- nonchè l'acquisizione di specifiche competenze storiche, artistiche e metodologiche, al fine di fornire conoscenze e metodologie di trasmissione e comunicazione delle modalità di realizzazione delle opere d'arte e della loro interpretazione e fruizione; i corsi hanno inoltre l'obiettivo di fornire adeguata formazione per la gestione di spazi e strumenti per la divulgazione del patrimonio culturale, sia attraverso mezzi tradizionali sia attraverso le nuove tecnologie multimediali, con particolare riguardo al museo e agli eventi espositivi, sia artistici che di divulgazione scientifica e tecnologica."