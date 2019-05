Napoli e Madrid: riparte la stagione estiva di Volotea dall'aeroporto di Alghero

I voli da e per Alghero sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.







È tutto pronto ad Alghero per la ripartenza dei due collegamenti estivi verso Napoli e Madrid firmati Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa: il 4 maggio si tornerà a volare alla volta dello scalo campano (una frequenza settimanale ogni sabato per un totale di 6.700 posti in vendita), mentre è prevista per martedì 7 maggio, la ripartenza dei voli alla volta della capitale spagnola (una frequenza settimanale tutti i martedì per un totale di 7.800 posti in vendita). Infine, per rendere ancora più facili e comodi gli spostamenti dei viaggiatori sardi, dal 1° giugno Volotea riprenderà a volare verso altre tre città italiane: Genova, Venezia e Verona.“Siamo felici di riconfermare la nostra proposta voli da e per Alghero anche per il 2019 – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. Grazie ai nostri 5 collegamenti, chi ancora non avesse deciso dove trascorrere le proprie vacanze, non ha che l’imbarazzo della scelta: si può partire per Napoli, città unica al mondo e porta d’accesso per scoprire le bellezze uniche della Costiera Amalfitana, oppure decollare per Madrid, una delle capitali europee più dinamiche e ricche dal punto di vista culturale. Infine, non vanno dimenticati i collegamenti sempre comodi e diretti anche alla volta di Genova, Venezia e Verona”.Con 5 destinazioni raggiungibili da Alghero, quattro domestiche (Napoli, Genova, Venezia e Verona) e una all’estero (Madrid), Volotea stima di consolidare il flusso dei viaggiatori incoming desiderosi di visitare non solo Alghero, ma anche tutta la Sardegna, una regione con un enorme potenziale turistico apprezzata a livello internazionale. Nel 2018, Volotea ha trasportato circa 50.000 passeggeri ad Alghero, pari ad un incremento del 77% rispetto all’anno precedente.