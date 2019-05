Il 9 maggio a Sassari il secondo seminario sulla violenza assistita

Per partecipare al seminario, in cui si offriranno spunti, elementi di comprensione e soluzioni per intervenire e bloccare queste dinamiche e che rappresenta un’occasione di informazione e di approfondimento per chiunque abbia a che fare con i bambini, per capire meglio queste situazioni e magari individuare il disagio per fermare la violenza, è necessario prenotare inviando una mail all’indirizzo nidodellemamme@libero.it o chiamare il numero 333 8339915.

































Il primo incontro è stato seguitissimo, sono stati tanti i cittadini che hanno voluto conoscere e capire meglio cosa è la violenza assistita e cercare di interpretare i segnali di allarme di chi ne è vittima, per aiutare, indirizzare, fermarla. E allora, viste anche le richieste da parte di chi non è riuscito a partecipare all’incontro di marzo, l’associazione Il Nido delle Mamme ha organizzato un’altra tavola rotonda sulla violenza assistita il 9 maggio a Sassari a partire dalle ore 16,30 nella sala conferenze di corso Vittorio Emanuele II numero 13.“Violenza assistita: le cose che devi assolutamente sapere per liberartene una volta per tutte” è un seminario in forma di tavola rotonda, promosso dalla dottoressa Carmen Fraietta e coordinato dal dottor Giovanni Fenu, in cui interverranno alcuni professionisti dei diversi ambiti in cui ricade il fenomeno: giuristi, psicologi, psichiatri e pediatri, educatori, insegnanti e assistenti sociali. Agli interventi degli esperti seguirà un confronto con il pubblico, che potrà intervenire per chiarire dubbi e approfondire alcuni aspetti di questo fenomeno, che è più diffuso di quanto si creda.La violenza assistita la subiscono i bambini e i ragazzini e non è una violenza sempre “appariscente”, perché si manifesta soprattutto con maltrattamenti psicologici che il minore subisce nella quasi totalità dei casi all’interno del nucleo familiare. La violenza assistita viene definita come “il fare esperienza da parte del/la bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e minori”.