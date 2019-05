"Monumenti aperti" a Sassari, modifiche alla viabilità

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ. Per consentire lo svolgimento della manifestazione Monumenti aperti di sabato e domenica sono previste alcune modifiche alla viabilità. Dalle 9 di sabato 4 maggio alle 21 di domenica 5 maggio è previsto il divieto di sosta per tutti i veicoli in piazza dell’Infermeria San Pietro, in largo Monache Cappuccine e in via dell’Insinuazione. Dalle 15:30 alle 17:30 di sabato 4 è chiusa al traffico e alla sosta piazza Azuni.