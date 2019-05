Trasferiti i "Canadair" antincendio all'aeroporto militare di Alghero

Dal prossimo 15 maggio saranno dislocati i primi cinque elicotteri antincendio nelle basi elicotteristiche, a regime raggiungeranno il numero di undici.

Rilevante novità 2019 il trasloco dei Canadair che dalla base dell'aeroporto di Olbia sono stati trasferiti ad Alghero, dove avranno la loro definitiva base operativa nell’aeroporto militare .



Parte la macchina antincendio della Regione Sardegna.La Protezione civile, il Corpo forestale di Vigilanza ambientale e l'Agenzia Forestas sono in piena attività e la Giunta sta per approvare le prescrizioni regionali antincendio che saranno in vigore per la stagione 2019.