Convegno OTOSUB a La Maddalena, riunione di Primavera 2019

CONVEGNO OTOSUB - RIUNIONE DI PRIMAVERA 2019



Il 3 e il 4 maggio prossimi, presso l'Auditorium della Scuola Sottufficiali della Marina Militare Italiana alla Maddalena, si svolgerà la "Riunione di Primavera" del gruppo scientifico di Medicina Iperbarica e Subacquea OTOSUB che, come noto, è un'Associazione no profit che studia e approfondisce i problemi otorinolaringoiatrici nei subacquei.



Validi specialisti esperti in Medicina Iperbarica e Subacquea e otorinolaringoiatria daranno vita a sessioni di lavoro coordinate da diversi moderatori per un appuntamento di aggiornamento e confronto sulle principali tematiche tecnico/scientifiche anche da un punto di vista didattico, legate al mondo della subacquea e della Medicina Iperbarica. Le giornate sono valide ai fini del conseguimento di crediti ECM e sono programmate anche attività didattiche subacquee .



L'apertura delle sessioni di lavoro è prevista per venerdì pomeriggio con il saluto delle Autorità, tra cui il Sindaco di La Maddalena e il Direttore Sanitario della Asl di Olbia e saranno Presiedute dal Dott. Alfonso Bolognini, membro del consiglio direttivo OTOSUB, otorinolarigoiatra e Direttore Sanitario del Centro Iperbarico Sassarese.



Tra i numerosi relatori Nazionali ed Internazionali che interverranno nelle due giornate, tra gli altri, sarà presente il Presidente di Otosub Prof. Paolo Marcolìn, il Vice presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica Rosario Infascelli e il direttore della Camera iperbarica di Barcellona Jordi Desola e.



La manifestazione di rilevante interesse medico/scientifico è patrocinata dal Comune di La Maddalena, dall'Ispettorato di Sanità Marina Militare, dall'Ente Parco della Maddalena, dall'Ordine dei Medici della Provincia di Sassari, dalla Società italiana di audiologia e foniatria, da SIMSI (Società italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica) - AIOLP (Ass. Italiana Otorinolarigoiatri libero professionisti) - AOOI (Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri italiani) - SIOeChCF (Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico facciale).



La chiusura dei lavori e prevista sabato pomeriggio con la compilazione degli ECM