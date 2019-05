Sabato alla Pinacoteca nazionale di Sassari la presentazione del libro di Marisa Mura

Radici al futuro per Monumenti Aperti in Pinacoteca. Il Polo Museale della Sardegna e Giannina Granara, direttrice della Pinacoteca nazionale di Sassari, in occasione di Monumenti Aperti 2019, sabato 4 maggio 2019, alle 11.00, nella Sala didattica della Pinacoteca Nazionale di Sassari, presentano il libro di Marisa Mura, dal titolo “Gavino Clemente. Il cavaliere intraprendente”, biografia di uno dei personaggi di spicco della Sassari degli inizi del Novecento. Nel corso dell’iniziativa Alessandro Ponzeletti presenterà il ritratto di Gavino Clemente, opera pittorica di Oscar Bradza del 1916, appartenente alla collezione della Pinacoteca.Domenica 5 maggio 2019, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30, con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari, verrà proposto un percorso didattico dal titolo Al Museo… ci vado anch’io dedicato alla figura di Francesco Barbieri, detto il Guercino. Durante l’evento verranno proiettati due elaborati multimediali realizzati dal Dipartimento Comunicazione e Didattica dell’Arte dell’Accademia Sironi: La chiesa … con le gambe e Giovanni Marghinotti.Per ulteriori approfondimenti consultare il sito: http://musei.sardegna.beniculturali.it