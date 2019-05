Anas, lunedì al via i lavori di pavimentazione sulla Sassari-Tempio

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148

























A partire da lunedì 6 maggio sulla strada statale 672 “Sassari Tempio” saranno avviati i lavori di nuova pavimentazione in tratti saltuari tra il km 13,400 e il km 38,600, in provincia di Sassari.Il traffico verrà deviato tra gli svincoli di Chiramonti/Ozieri (km 13,400) e Femina Morta (km 38,600). Il percorso alternativo è costituito dalle strade statali 132 e 127 e dalla viabilità comunale. La conclusione dei lavori è prevista entro il 18 maggio.I territori comunali interessati dalle lavorazioni sono Chiaramonti, Martis, Laerru, Perfugas e Bortigiadas.