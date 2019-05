Bandiere Blu 2019: sono quattordici quelle assegnate alla Sardegna

Assegnate anche quest'anno dalla Foundation for Environmental Education (Fee) le Bandiere Blu il cui scopo, sulla base di ben 32 diversi indicatori valutativi, è quello di dare un riconoscimento a quelle che risultano essere le "migliori" spiagge.



385 le spiagge italiane che potranno far sventolare il vessillo, 183 i comuni interessati e 72 gli approdi turistici.

Le 14 sarde si suddividono fra le otto sparse per la provincia di Sassari: Badesi, Trinità d'Agultu e Vignola, Santa Teresa, La Maddalena, Palau, Castelsardo, Sorso e Porto Ferro. Una in provincia di Oristano, Torregrande; due in quella di Nuoro, Tortolì e Bari Sardo. Due nellla Città metropolitana di Cagliari, Mare Pintau e il Poetto di Quartu. Due nella provincia del Sud Sardegna, Porto Tramatzu a Teulada e la new entry, la spiaggia di Maladroxia sull'isola di Sant'Antioco.









La Sardegna conquistando 14 Bandiere Blu fa meglio dello scorso anno: un più uno che va a Sant'Antioco.La regione più virtuosa è sempre la Liguria con 30 località, seguono Toscana (19), Campania (18), Marche (15), Sardegna (14), Puglia (13), Calabria (11) e Abruzzo (10). Quindi Lazio (9), Veneto (8), Emilia Romagna (7), Sicilia (7), Basilicata (5), Friuli Venezia Giulia (2) e il Molise (1).