Tornano le Iniziative Estive per giovani del comune di Sassari

Tornano anche quest'anno le Iniziative Estive, organizzate dall'assessorato alle Politiche educative, giovanili e dello sport del Comune di Sassari, curate da Uisp - Comitato provinciale di Sassari e Edupè - Società cooperativa e rivolte a chi frequenta dalla scuola dell'infanzia alle Medie. Si tratta di un'occasione per passare l'estate in allegria, in compagnia di coetanei, impegnati in tante attività all'aria aperta, con un servizio qualificato di accoglienza e animazione, che permette di trascorrere buona parte delle vacanze in libertà e divertendosi.



Le domande possono essere presentate entro il 27 maggio esclusivamente attraverso il portale online pubblicato sul sito www.comune.sassari.it



Estate Bambini, per minori della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Le attività ludico-ricreative si svolgono la mattina. Durante il turno sono previste escursioni, visite guidate e attività in strutture balneari e piscine. Turni previsti per la scuola primaria: dal 17 al 28 giugno, dal 1° al 12 luglio e dal 15 al 26 luglio. Per la scuola dell'infanzia dal 1° al 12 luglio e dal 15 al 26 luglio.



Mare Vacanza, per minori delle classi IV e V della scuola primaria. Prevede attività ludico-acquatiche, sportive, di interesse educativo-didattico, culturale e ambientale e si svolge dalle 8 alle 19. Include il pranzo e la merenda. Le sedi saranno prevalentemente il Villaggio Camping – Li Nibari e Il Lido Punta Bianca. Turni previsti dal 17 al 28 giugno, dal 1° al 12 luglio e dal 15 al 26 luglio.



Non Solo...Mare, per minori della scuola secondaria di primo grado. È una iniziativa che offre, dalle 8 alle 19, svago e divertimento, attraverso attività ludico-acquatiche, sportive, di interesse educativo-didattico, culturale e ambientale. Include il pranzo e la merenda. Il servizio si svolge al Villaggio Camping – Li Nibari e al Il Lido Punta Bianca. Si può scegliere tra differenti turni: dal 17 al 28 giugno, dal 1° al 12 luglio e dal 15 al 26 luglio.



Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare Paola Boiano (079279690, iniziative.estive@comune.sassari.it) e Maura Chessa, 079279688, iniziative.estive@comune.sassari.it . Per gli incontri di progettazione individualizzata per i partecipanti con disabilità contattare Paola Cossu (079279691, paola.cossu@comune.sassari.it) e Liliana Pala 079279685, liliana.pala@comune.sassari.it