I Riformatori e Fortza Paris si presentano a Sassari

Saranno presenti Pietrino Fois e Roberto Frongia (rispettivamente Segreterio e Presidente dei Riformatori Sardi) e Gianfranco Scalas (Presidente di Fortza Paris).





Martedì 7, presso il Palazzo della Provincia (Sala Angioy) alle ore 16:00, sarà presentato il simbolo che suggella l’accordo politico-programmatico tra i Riformatori Sardi e Fortza Paris."L’intesa tra le due forze politiche è stata definita il mese scorso - dichiara Vincenzo Corrias, coordinatore regionale dei Riformatori - con l’obiettivo di rafforzare e portare avanti la battaglia per il reinserimento del principio di insularità in Costituzione e la vertenza sulle accise, temi caldi per lo sviluppo socio economico della nostra Isola"."Con la presentazione del simbolo unitario Riformatori Sardi - Fortza Paris alle Comunali di Sassari e Alghero i due partiti - dichiara Antonio Cardin, leader di Fortza Paris - intendono dare gambe all’intesa regionale sottoscritta sul piano politico-programmatico nell’interesse dei Sardi. L’intento - prosegue Corrias - è quello di rafforzare l’impegno comune su temi ormai già ampiamente noti a cui si aggiungono:- revisione accordo Regione: Difesa;- effettività della tutela della lingua sarda;- attuazione L. 75/98 sulle zone interne;- tutela ambiente e valorizzazione siti minerari e industriali dismessi».Per giovedì 9, presso il circolo di Bancali alle ore 18:00, è previsto un incontro tra i dirigenti dei due partiti e i candidati consiglieri, i quali saranno ufficialmente presentati alla stampa il sabato alle ore 11:00 in Sala Angioy, Palazzo della Provincia.