L'ArtLab Accademia Sironi di Sassari organizza un seminario per gli studenti

L’evento, che rafforza la funzione di incubatore di impresa dei Centri Risorse della rete Art Lab Net, ha come obbiettivo quello di orientare gli studenti e gli interessati ad avviare un’azienda sulle tematiche dell’autoimpiego e ad introdurli alla cultura d’impresa. Oltre a fornire uno spazio di riflessione sulle opportunità di avvio di un’impresa, mettendo in gioco le competenze apprese in Accademia, passioni, interessi e qualche sogno nel cassetto, si approfondirà il tema delle soft skills utili per avviare e gestire un’impresa.









L’Accademia di Belle Arti Mario Sironi nell’ambito del progetto Art Lab Net, finanziato dal programma Interreg Marittimo Italia-Francia 2014/20, ha organizzato in collaborazione con la società Insight Risorse Umane un seminario sulla creazione d'impresa anche in campo artistico destinato a studenti e a potenziali nuove imprese. L’incontro, in programma mercoledì 8 maggio dalle 10,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30 si terrà al Centro Risorse e Innovazione per i Mestieri d’Arte di Sassari al Mas.Edu in via Pascoli e prevede gli interventi di Maurizio Cavazzoni ed Elisabetta Fiorentino di Insight Risorse Umane.