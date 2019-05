Sassari. Stop a plastica, volantini e palloncini nel nuovo regolamento per la gestione rifiuti

Previsti divieti e sanzioni da applicarsi in caso di violazioni.

Le novità riguardano il divieto di fumo in tutti gli arenili del comune di Sassari. Ammesse le sigarette elettroniche: per i "normali" fumatori verranno predisposte apposite aree.

Banditi piatti, bicchieri, posate, cannucce e contenitori in plastica dalle spiagge e dalle aree verdi, compresi quindi parchi e pinete.



Divieti estesi anche alle manifestazioni all'aperto.

Dichiarata la guerra ai palloncini, sono pericolosi per gli uccelli, che non potranno in alcun modo essere liberati "volontariamente" in cielo. Ammessi, se autorizzati, quelli in materiale biocompatibile gonfiati ad aria.



Infine, il regolamento prevede il divieto di diffondere volantini pubblicitari o elettorali sia nelle cassette delle lettere - se sistemate lungo le strade pubbliche - sia il loro posizionamento sotto i tergicristalli delle auto, così come anche il loro lancio indiscriminato.







Il Comune di Sassari approva all'unanimità il nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti che disciplinerà dal 1° gennaio 2020 l'intero sistema in ambito comunale.