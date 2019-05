Agevolazioni per i residenti in Sardegna sulle navi Grimaldi Lines

Prosegue la grande attenzione di Grimaldi Lines per tutti coloro che, essendo nati o risiedendo in Sardegna, devono attraversare con frequenza il Mar Mediterraneo. A partire da ieri anche chi sceglierà il collegamento marittimo Civitavecchia-Olbia e viceversa, potrà infatti usufruire delle agevolazioni garantite dalla tariffa speciale Sardi Doc, già in vigore sulle linee marittime annuali Livorno-Olbia e Civitavecchia-Porto Torres e viceversa.

La tariffa speciale per nativi e/o residenti è valida tutto l’anno per tutti i passeggeri inclusi nella prenotazione. E’ applicabile alla quota base e ai supplementi per sistemazione a bordo e per auto e animali domestici al seguito, ma non ai diritti fissi obbligatori, all’assicurazione per l’annullamento del viaggio e ai servizi di bordo. E’ cumulabile con le altre offerte speciali in vigore al momento della prenotazione, ma non con le convenzioni e con la tariffa Offerta Senior.

Per usufruire della promozione, in fase di prenotazione online è sufficiente selezionare la casella "RESIDENTI/NATIVI". Al momento dell'imbarco, i passeggeri dovranno esibire un documento di identità valido, da cui risulti la residenza e/o la nascita in un Comune della Sardegna.

Il collegamento Civitavecchia-Olbia è a carattere stagionale e sarà quindi operativo esclusivamente dal 14 giugno al 30 settembre 2019, con partenze giornaliere in entrambe le direzioni. La linea marittima Livorno-Olbia garantisce invece tutto l’anno due partenze al giorno in entrambe le direzioni, mentre da Civitavecchia a Porto Torres e viceversa si viaggia due volte alla settimana in inverno e fino a cinque volte alla settimana nella stagione estiva.

Chi sceglie Grimaldi Lines attraverserà il Mar Mediterraneo con il massimo del comfort e in piena sicurezza. La flotta è infatti composta da cruise ferry di ultima generazione e moderni traghetti, con un’età media di soli 10 anni. In particolare le due ammiraglie gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che viaggiano regolarmente sulla rotta Civitavecchia-Porto Torres e viceversa, sono state recentemente sottoposte ad un intervento di allungamento e restyling interno, che le ha rese ancora più accoglienti limitandone, nel contempo, l’impatto ambientale.