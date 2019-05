Sassari. Al via giovedì i “Concerti in Sala Siglienti”

L'ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti.





























Giovedì 9 maggio alle 19 in Piazzetta Banco di Sardegna 1 a Sassari, la giovane pianista Elena Pirisi sarà la protagonista dell'appuntamento di apertura dei “ Concerti in Sala Siglienti”, la rassegna, giunta alla XIV edizione, organizzata dal Banco di Sardegna con il coordinamento artistico dell'Associazione culturale teatrale e musicale LABohème e con il patrocinio del Comune di Sassari.Per il Banco di Sardegna sostenere e incoraggiare le eccellenze dell'Isola, in tutti i campi, e i giovani in modo particolare, è un grande motivo di orgoglio. Proprio con l'obiettivo di promuovere e premiare le capacità dei talenti musicali di valenza nazionale e internazionale con particolare attenzione agli artisti sardi, la serata sarà dedicata a una delle Eccellenze del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari.Elena Pirisi, nata a Sassari nel 2000, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di otto anni. In questi anni ha partecipato a numerosi concorsi pianistici regionali e nazionali conseguendo brillanti risultati: Berchidda, concorso “Monte Acuto” (2012, 1° premio); Sassari, concorso “Prime Note” (2015, 1° premio); Sestri Levante, concorso “J. S. Bach” (2015, 2° premio; 2016, 1° premio; 2017, 2° premio); Bologna, concorso “Andrea Baldi” (2016, 2° premio); Alghero, concorso “Las Tronas” (2015, 1° premio). Ha tenuto recital nella sala Fellini – Terme di Chianciano, a Pinerolo (TO), Luserna San Giovanni (TO) e presso la sala Expo di Olbia. Ha partecipato a varie masterclass tenute da pianisti di fama internazionale.Elena Pirisi eseguirà musiche di Bach, Brahms e Debussy.