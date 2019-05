E' Mariolino Andria il candidato del centrodestra per la carica di sindaco del comune di Sassari

La coalizione di centrodestra sardista, civica ed autonomista, formata da Lega, PSdAz, Fratelli d’Italia, Sardegna20Venti, Riformatori Sardi - Fortza Paris, UDC, EpI e Movimento Civico Uniti per Sassari, all’unanimità dei presenti rappresentanti politici, ha deciso nel corso di una riunione tenutasi nella tarda serata di ieri, di indicare come proprio candidato sindaco il Geometra Mariolino Andria per le prossime elezioni comunali del Comune di Sassari.

La decisione dopo che non era stato accettato un rinvio richiesto da Forza Italia, poi non presente alla votazione.



Ora ci sarà la presentazione ufficiale.