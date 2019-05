Regione Sardegna: nominati altri sei assessori. Ora ne manca solo uno

Le funzioni di assessore dell'Industria rimangano ancora in capo al presidente Solinas in via provvisoria.





A margine dei lavori del Consiglio regionale, nel corso dei quali sono state illustrate le dichiarazioni programmatiche, il presidente della Regione, Christian Solinas, ha reso noto di aver firmato i provvedimenti di nomina di altri sei assessori regionali:agli Affari generali, personale e riforma della Regione;agli Enti locali, finanze, urbanistica;all'Agricoltura;, ai Lavori pubblici;alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione e spettacolo;ai Trasporti.