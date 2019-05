Cavalcata Sarda 2019: gli eventi collaterali a Sassari

La settantesima edizione della Cavalcata Sarda, la “festa della bellezza”, avrà come di consueto numerose manifestazioni collaterali di assoluto rilievo.

In piazza d'Italia venerdì 17 maggio, a partire dalle ore 21, appuntamento con il festival internazionale di musiche etniche “Trimpanu”, che quest'anno vedrà esibirsi in concerto The Bongo Hop (Colombia/Francia) e Stefano Saletti e Banda Ikona (Italia)Groove afro-caraibici e un gusto per la contaminazione fra tradizione con hip-hop, soul music e acid jazz, fanno di Bongo Hop una delle proposte più interessanti del panorama ethno/world/folk mondiale. La voce di Cindy Pooch, una robusta ritmica ed una sezione fiati di prim'ordine completano il contagioso mix. Presentano il nuovo disco "San Gabriel".Vero e proprio dream-team della world music italiana, con membri provenienti da gruppi fondamentali come Agricantus, Novalia, Tamburi del Vesuvio. Con Stefano Saletti e Banda Ikona (Italia) si intraprende un viaggio nel Mediterraneo, un miscuglio di stili, una babele di lingue, un sestetto solidissimo che mischia sonorità tradizionali all'elettronica e al rock.

Da venerdì 17 alle ore 17 a domenica 19 maggio il centro cittadino ospiterà una serie di iniziative dedicate all'enogastronomia.Ritornerà in piazza Castello “Pani ed Eccellenze di Sardegna” con mostre, degustazioni, incontri, laboratori e altro ancora per presentare la cultura del gusto e dei sapori della Sardegna. L’evento è a cura di Event Sardinia.In piazza Fiume si svolgerà la manifestazione “Eat&buffas Sardinia food parade. Villaggio dei sapori e dell’artigianato” a cura dell’Associazione Eat&Buffas. Venerdì 17 alle ore 19 si terrà il convegno dal titolo: "Un Viaggio nella storia dei dolci della Sardegna". I relatori saranno Giovanni Fancello, giornalista gastronomo, e Giovanni Cocco, presidente dell'associazione culturale S'andala eventi. Modera il dibattito Lucia Cossu. In occasione del convegno si presenterà il volume di Giovanni Fancello "Durches - Un viaggio nella storia dei dolci dall'antichità ai giorni nostri". A seguire la degustazione di un dolce tipico sardo.

Fino al 26 maggio Sala Duce, a Palazzo Ducale, accoglierà gli scatti del fotografo nell'esposizione fotografica “La festa della bellezza”, realizzata in occasione della settantesima edizione della Cavalcata Sarda. Dai costumi ai gioielli, dalle launeddas ai carri, dai balli alle pariglie, dal 2009 al 2018 Francesco Merella ha fotografato i diversi momenti della Cavalcata Sarda, soffermandosi in particolar modo sui volti dei protagonisti della sfilata, gli uomini e le donne di Sardegna. La mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, sabato dalle ore 10 alle ore 13.