Porto Torres. Sabato settimo appuntamento della manifestazione “Musicando per la città”

La manifestazione “Musicando per la Città” è organizzata dall’associazione Musicando Insieme in collaborazione con la scuola civica di via Pacinotti e con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Porto Torres.































Dalle musiche di Moscheles all’editore Giulio Ricordi fino al compositore Liszt. Sarà l’affascinante viaggio musicale che animerà il concerto di Roberto Piana, pianista e compositore, nonché saggista e ricercatore sassarese, in programma sabato 11 maggio alle 20.30 presso il salone della Scuola civica di musica “F. De Andrè”. Il settimo appuntamento della rassegna di musica classica, leggera e jazz “Musicando per la Città” che sta riscontrando un notevole successo musicale e di pubblico. Concertista di chiara fama nazionale ed internazionale, le interpretazioni e trascrizioni per pianoforte di Roberto Piana sono eseguite da autorevoli concertisti in diversi paesi del mondo, dalla Russia agli Stati Uniti, fino al Giappone e al Sud Africa. Diverse composizioni sono confluite in pubblicazioni discografiche apprezzate e premiate dalla critica internazionale. Di recente è stato invitato per un concerto tributo a Edith Piaf nei 50 anni della morte.Nel concerto di sabato Piana eseguirà la “Romance poudrée” del compositore ed editore italiano Ricordi che legò il suo nome alla scoperta di diversi musicisti, tra cui Giacomo Puccini, di cui fu grande amico e attraverso il quale l'attività editoriale toccò l'apice tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Nel suo repertorio anche le note di “Fantaisie à la Paganini” di Moscheles un virtuoso del pianoforte capace di omaggiare il genio del violinista genovese vissuto nell’Ottocento. In programma è prevista una elaborazione dello stesso Piana intitolata “Homenaje a Joaquin Turina”, musiche calde ed avvolgenti arricchite da nuance tra il pianissimo e il mezzo piano. Il concerto termina con l’opera “Vallèe d'Obermann” del compositore e pianista ungherese” Liszt. Il musicista Roberto Piana nato nel 1971 a Sassari, ha perfezionato i suoi studi con alcuni noti pianisti, e deve la su formazione principale ad Isabella Lo Porto con la quale si diploma in pianoforte con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari.