Sassari, proseguono i lavori di Open Fiber e Abbanoa

Dal 13 al 15 maggio Open Fiber sarà impegnata in un tratto di viale Mancini, tra viale Italia a via Pasquale Paoli, oltre che in Piazza d'Armi. Abbanoa inizierà sempre dal 13, proseguendo per circa 40 giorni, una serie di ripristini finali di scavi effettuati per manutenzione delle reti, nei quartieri di Baddimanna, Monte Rosello e Sacro Cuore.























Continuano i lavori di ripristino del manto stradale da parte di Abbanoa e di Open Fiber.