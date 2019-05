"Sassari la città del benessere e dello sport": incontro di Maurilio Murru a Ottava

Domani, lunedì 13 maggio 2019, alle ore 18 in località Ottava negli spazi della sala parrocchiale è in programma un incontro fra Maurilio Murru, candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni amministrative di Sassari, e la cittadinanza. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare e intervenire.