Manuel Alivesi aderisce al progetto civico di Nanni Campus sindaco di Sassari

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Manuel Alivesi che, dopo aver lasciato Forza Italia, ufficializza la sua discesa in campo in favore di Nanni Campu nella lista "Noi per Sassari"







"In questo momento di grande incertezza e di palese difficoltà per la nostra Città ritengo che nessuno possa sottrarsi alla “sfida” odierna di continuare a dare il proprio contributo al servizio di Sassari.

Ripartiamo insieme, lealmente, nella speranza di poter contribuire proficuamente a questo nuovo progetto politico, che vede fortemente impegnati, insieme al Candidato Sindaco Nanni Campus, tantissimi Cittadini Sassaresi: liberi professionisti, imprenditori, commercianti, semplici Cittadini al fine di contribuire e proporre un nuovo dibattito politico ricco di riforme innovatrici per la risoluzione dei problemi sotto gli occhi di tutti e consentire, finalmente dopo 15 anni di “buio assoluto”, la rinascita della nostra Città di Sassari.

#IOAMOSASSARI"