Nasce a Sassari il Pasto Sospeso Onlus

Pasto Sospeso Onlus è un'iniziativa, tutta sarda, che ha un forte impatto sociale, ma per poter vivere ha necessità di essere conosciuta e condivisa da più persone possibile.

Lo scopo dell'Associazione è quella di svolgere attività nel settore della ASSISTENZA AlLIMENTARE nei confronti di persone con forte svantaggio sociale, promuovendo il concetto di SOSTENIBILITÀ ALIMENTARE.

L'idea è mettere in contatto la richiesta di cibo da parte delle ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO e chi il cibo lo produce, i RISTORANTI, con la collaborazione attiva dei CLIENTI dei ristoranti che donano un piccola somma che si trasformerà in un pasto per chi ne ha più bisogno.

Come da statuto l'Associazione svolge la propria attività a livello regionale, nazionale e internazionale quale strumento di promozione, di difesa e tutela della SALUTE ALIMENTARE DELL'UOMO, di partecipazione, di sensibilizzazione e di testimonianza nel mondo di temi relativi alla EQUA DISTRIBUZIONE DEI GENERI ALIMENTARI, alla NECESSITÀ DI CIBO, e della LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE, per dare un'adeguata risposta ai reali bisogni dei cittadini in stato di bisogno e di sofferenza

L’iniziativa PASTO SOSPESO Onlus prende spunto dalla famosa tradizione partenopea denominata CAFFE’ SOSPESO.

Questa usanza tutta napoletana consiste nel lasciar pagato un caffè al bar, in modo da offrire una tazza di espresso ad uno sconosciuto più bisognoso.

L’idea di questo progetto è quella di lasciare in dono un Pasto invece di un caffè.



Modalità

Tutti noi possonoo diventare dei DONATORI SOSPESI regalando un pasto a chi ne ha bisogno, in maniera piacevole e facile.

I clienti delle Pizzerie e dei Ristoranti, che aderiscono all'Associazione PASTO SOSPESO ONLUS, possono decidere al momento del pagamento del conto di destinare una piccolo contributo (magari il resto!!!!) all’acquisto di un pasto, o una quota di pasto, da destinare ai più bisognosi.

I ristoratori convertiranno i PASTI SOSPESI accumulati in PASTI REALI, che materialmente verranno consegnati alle Associazioni Caritatevoli che, presso le loro sedi, si occuperanno della distribuzione del cibo ai meno fortunati.

PASTO SOSPESO è una realtà che sta crescendo ma che necessita dell'aiuto di tutti per far conoscere il progetto a più persone possibile.

A breve il progetto verrà presentato presso il primo ristorante che ha aderito all'iniziativa. Durante l'evento gli ospiti potranno donare i primi Pasti Sospesi che per l'occasione saranno devoluti all'Associazione Benefica di Sassari "Casa della Fraterna Solidarietà".