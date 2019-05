Elezioni comunali ed Elezioni europee: notizie varie

Elezione europee – servizio trasporto persone con gravi difficoltà motorie. In occasione delle elezioni europee di domenica 26 maggio, sarà assicurato il trasporto ai seggi delle persone sole e con gravi difficoltà motorie. Il servizio sarà svolto gratuitamente dall'associazione di volontariato Auser - Via Tintoretto" Per prenotare il servizio, gli interessati dovranno contattare, da lunedì 20 a venerdì 24 maggio, dalle 9 alle 12, lo 079 246074 o il numero verde 800995988.





Elezioni comunali – presentazione candidature. In occasione delle candidature per le elezioni comunali del 16 giugno, il servizio elettorale del Comune di Sassari sarà aperto martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 maggio, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle17; venerdì17 maggio dalle 8 alle 20 con orario continuato e sabato 18 maggio dalle 8 alle 12.Elezioni europee – elenco scrutatori. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati gli elenchi degli scrutatori e scrutatrici per le elezioni europee del 26 maggio e degli scrutatori e scrutatrici supplenti.