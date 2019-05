Ferrara M5S:“Alghero Comune plastic free”

Pubblichiamo di seguito la nota a firma del portavoce del Movimento Cinque Stelle in Consiglio comunale di Alghero e candidato a Sindaco, Roberto Ferrara







“Vogliamo che Alghero diventi un Comune plastic free”. E’ questa una delle nuove sfide che il Movimento 5 stelle lancia in vista delle Elezioni amministrative di Alghero in programma domenica 16 giugno. Diventare “Comune plastic free”, porterebbe alla città diversi benefici per l'ambiente, a partire dalla netta riduzione dei rifiuti. Il risultato arriverebbe grazie ad una serie di azioni, sia dirette (come l’eliminazione della plastica monouso negli uffici comunali), sia indirette (incentivando il vuoto a rendere, promuovendo l’utilizzo di confezioni biodegradabili e installando le fontanelle di acqua potabile).