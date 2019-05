Sassari, in scadenza i termini per le iscrizioni ai Servizi 0-3 comunali e privati convenzionati

Scadono il 16 maggio i termini per le iscrizioni ai Servizi 0-3 comunali e ai Servizi 0-3 privati convenzionati (nidi d’infanzia, sezioni sperimentali e sezioni primavera), per l’anno 2019-2020. Si può presentare domanda per le bambine e i bambini nati dal 1° gennaio 2017 al 10 maggio 2019.Le istanze di iscrizione dovranno essere compilate esclusivamente attraverso il portale online. Per qualsiasi chiarimento o difficoltà sulla compilazione e sull’utilizzo della procedura online, dal 11 aprile al 14 giugno è attivo un servizio di help–desk ai numeri 079279689, 079279684, 079279692 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.Dal 4 al 14 giugno saranno aperte le iscrizioni per le bambine e i bambini nati dal 11 maggio al 1° giugno 2019Tutte le informazioni e l'avviso integrale sono pubblicati sul sito www.comune.sassari.it .