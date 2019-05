Sassari, primo atto di riconoscimento in Sardegna di una bambina nata da una coppia omogenitoriale

Un riconoscimento della doppia genitorialità, come sottolineato dal primo cittadino, che tutela l'interesse della bambina e ne garantisce i diritti di continuità affettiva come avviene nel resto d'Europa.





Questa mattina è stata registrata all'Anagrafe cittadina una bambina nata da una coppia omogenitoriale. Si tratta della prima registrazione in Sardegna e di una delle prime registrazioni in Italia.Nata a Sassari lo scorso 7 maggio, la piccola Alida, alla quale viene attribuito anche il doppio cognome, è stata concepita grazie alla fecondazione assistita, avvenuta in Spagna. Una delle due mamme ha donato l'ovulo, fecondato da un donatore anonimo, mentre la sua compagna ha portato avanti la gravidanza.L'atto di riconoscimento è stato firmato a Palazzo Ducale dal sindaco Nicola Sanna e dalle due mamme, Annalisa Masala, sassarese, e Maria Cristina Benedetto, di origine pugliese, alla presenza della responsabile del Servizio Anagrafe del Comune Lucia Guaraglia e di Michelangelo Cuccu, impiegato dello Stato Civile.