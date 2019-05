Sassari. Giovane colpito da meningite, avviata la profilassi farmacologica

Per prevenire l'insorgere di futuri casi di meningite infettiva da meningococco B, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASSL Sassari ricorda agli utenti la disponibilità del vaccino gratuito per tutti i nuovi nati dal 1° gennaio 2015 e a pagamento per tutti gli altri.





Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS Sardegna - ASSL Sassari comunica che nella giornata di ieri è stata avviata l’analisi del contesto epidemiologico e l'azione di profilassi farmacologica verso le persone che sono entrate in stretto contatto con il giovane paziente, colpito da meningite meningococcica del sierotipo B, nelle 72 ore antecedenti il ricovero presso la clinica di Malattie Infettive dell’AOU Sassari.Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica conferma inoltre di aver avviato una stretta sorveglianza sanitaria verso tutte le persone, parenti ed amici, che hanno frequentato il giovane nei dieci giorni precedenti al manifestarsi della malattia. A loro è rivolto l’invito di contattare il proprio medico di medicina generale in caso di importante manifestazione febbrile. L’attenzione dovrà restare alta per tutto il corso della settimana.