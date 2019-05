Cavalcata Sarda, modifiche alla viabilità nel centro di Sassari

Domenica 19 maggio si terrà a Sassari la 70esima edizione della Cavalcata Sarda e già da giovedì 16 inizieranno gli eventi che accompagneranno turisti e cittadini fino alla sfilata di domenica; per questo sono previste modifiche alla viabilità. Dalle 16 di sabato 18 maggio alle 24 di domenica 19 è istituita l’inversione di marcia in viale Italia, tra corso Margherita di Savoia e viale Mancini; è percorribile in senso ascendente corso Margherita di Savoia, tra viale Italia e l’ingresso del parcheggio dell’emiciclo Garibaldi. Dalle 7 di domenica e durante la sfilata della Cavalcata non sarà possibile accedere o uscire dai parcheggi dell'emiciclo Garibaldi e di piazza Fiume.



Manifestazioni collaterali e rassegna di canti e balli. Dalle 8 di giovedì 16 alla mezzanotte di domenica 19 maggio è istituito il divieto di transito e di fermata in piazza d’Italia, nei portici Bargone e Crispo, in via Moleschott e in via Roma. Nelle stesse ore vietata la fermata nella corsia laterale ascendente di piazza Fiume e nel tratto di via Cavour tra via Mazzini e via Manno. È istituito il divieto di transito nella corsia ascendente di piazza Fiume. Dalle 8 di venerdì 17 maggio alla mezzanotte di domenica 19 divieto di fermata anche nella corsia laterale discendente di piazza Castello, nel tratto di via Cagliari tra Portici Crispo e viale Umberto e in piazza Castello fronte Banca di Sassari.



Area mercatale. Anche per il 2019 una vasta area sarà destinata al commercio ambulante, con 360 stalli, tra professionisti e hobbisti. Dalle 14 di venerdì è vietata la fermata in piazza d'Armi e dalle 8 di sabato 18 maggio e fino alla mezzanotte di domenica 19, sono vietati il transito e la sosta in piazza d’Armi, tra corso Berlinguer e via Asproni, in via Asproni, tra piazza d’Armi e corso Margherita di Savoia, in corso Cossiga, tra via Asproni e via Manno, in corso Berlinguer, in via Manno, tra via Enrico Costa e corso Cossiga, in via Mazzini, in via Monsignor Masia, in via Ozieri (dove è però consentito il traffico locale in senso ascendente), in via Enrico Costa, in viale Mancini, tra viale Italia e corso Berlinguer e in via Carlo Alberto. Inoltre è istituito il divieto di fermata in via Cavour, tra via Asproni e via Manno.



La sfilata. Dalle 5 di domenica 19 maggio e sino al termine della sfilata sono vietati il transito e la sosta in corso Cossiga, via Asproni, via Roma, piazza d’Italia, portici Bargone e Crispo, via Cagliari, via Brigata Sassari, viale Italia, viale Mancini, corso Berlinguer e viale Dante. È inoltre vietato il transito in via Masia, via Asproni, via Deffenu, via Enrico Costa, via Zanfarino, via Sanna, via Bellieni, via Spano, via Cavour, piazza Castello, via Porcellana, viale Mancini, via dei Mille.



Percorso dei cavalli. Dalle 5 di domenica 19 maggio al termine del passaggio dei cavalli che partecipano alla sfilata, è vietata la sosta in via Rockfeller, via Rizzeddu, piazza Ruiu e via Deffenu, via Pasquale Paoli, via Parigi.



Bus gruppi folcloristici. Dalle 6 alle 24 di domenica 19 maggio piazzale Segni è riservato al parcheggio degli autobus dei gruppi folcloristici.



Bus turistici. Dalle 6 alle 24 di domenica 19 maggio in via Predda Niedda (davanti al cimitero) è autorizzata la sosta dei bus turistici.