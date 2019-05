I divieti per la Cavalcata Sarda previsti in diverse zone di Sassari

L'area interessata dal divieto è quella compresa tra via Amendola, via Napoli, via Duca degli Abruzzi, piazza e largo Mulini a vento, viale Umberto, via Politeama, largo Cavallotti, piazza Azuni, via Università e corso Angioy.









Per ragioni di sicurezza pubblica dalle 14 del 17 maggio, alle 8 del 20, è vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine e la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro a tutti i titolari di pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali. Sono consentite la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.