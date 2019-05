Maurilio Murru:"Stop alla Ztl a Sassari". Incontro con i commercianti

Subito dopo l'immediata sospensione sarà necessario attivare immediatamente un tavolo tecnico, attorno al quale radunare residenti, commercianti e Associazioni di categoria, soggetti che definiranno un nuovo tracciato stavolta condiviso, partecipato e davvero utile al rilancio del centro storico di Sassari sotto tutti gli aspetti".





Intanto per domani mercoledì 15 maggio 2019, alle ore 20 presso la sede del Movimento Cinque Stelle in corso Vittorio Emanuele numero 60, è in programma un incontro fra Maurilio Murru, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Sassari, e i commercianti.



Maurilio Murru, candidato del M5S a Sindaco di Sassari: "