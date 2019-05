L’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e Huawei promuovono competenze per le Smart City

E’ l'innovazione e la pluralità di servizi a riscrivere la sfida delle politiche attive. Un obiettivo di crescita che fa dell'ASPAL il polo centrale per il futuro del lavoro in Sardegna.





In occasione del FORUM PA, l’evento nazionale dedicato al tema dell'innovazione della Pubblica Amministrazione, in corso a Roma presso il Convention Center “La Nuvola”, ASPAL, l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, e Huawei ICT Academy,hanno firmato un accordo di partnership.Huawei ICT Academy è un programma no profit che coinvolge università ed enti pubblici in tutto il mondo, per erogare corsi di certificazione relativi alle soluzioni Huawei e alle tecnologie ICT. Gli studenti che vi partecipano hanno la possibilità di conseguire certificazioni tecniche e migliorare quindi le proprie competenze digitali richieste dal mercato. Il programma offre, inoltre, l’opportunità di accedere agli innumerevoli corsi online di Huawei.L’iniziativa si inserisce all’interno di una cornice più generale finalizzata alla realizzazione del progetto “Smart Region” in Sardegna, e rappresenta una fase ulteriore del Protocollo di Intesa siglato tra Huawei, Regione e CRS4, che ha portato alla realizzazione del Joint Innovation Center nel 2016 e più recentemente dell’Intelligent Operation Center. Progetti che sono un esempio di come la collaborazione fra pubblico e privato sia la chiave non solo per l’innovazione del territorio, ma anche per il benessere e lo sviluppo di cittadini e imprese, vero scopo delle smart city.L'obiettivo è quello di stimolare lo sviluppo di nuove tecnologie, condividere il know-how tecnologico in modo da creare un ecosistema collaborativo e, non ultimo, affrontare il tema delle competenze digitali, da migliorare e consolidare attraverso la sinergia tra le autorità pubbliche locali e il settore privato.La Huawei Academy è quindi un ulteriore tassello che permette di valorizzare le competenze professionali all’interno del progetto Smart Region & Smart City e che vede coinvolti, per questa parte di attività, l’Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna e l’ASPAL.Massimo Temussi, Direttore Generale dell’ASPAL, ha commentato: “L’accordo con Huawei ICT Academy consolida la partnership già avviata in occasione di altre iniziative, come da ultimo il Sardinian job day 2019 dedicato alla digital innovation. Rafforziamo, dunque, una collaborazione orientata a promuovere la formazione nel campo delle nuove tecnologie per essere al passo con il nuovo mercato del lavoro e superare il mismatch che si registra soprattutto nei settori innovativi. Oggi, con lo sviluppo dell’ICT, le aziende richiedono in misura crescente figure professionali in ambiti fortemente in espansione, quali l’Internet of things, l’intelligenza artificiale, lo sviluppo di software e applicazioni mobile, fino al cyber security e all'automazione, che stanno rivoluzionando la nostra economia e il mondo del lavoro. Con questa iniziativa la Sardegna, tramite l’ASPAL, porta avanti un processo virtuoso improntato all’innovazione, per incentivare i giovani e non solo a intraprendere un percorso formativo di successo con buone prospettive occupazionali. È una sfida che la nostra regione può cogliere perché ha già le basi per promuovere la crescita delle smart cities e di un’economia incentrata sulle nuove tecnologie, in grado di competere nello scenario mondiale.”Liu Huibo, General Manager Enterprise Business Group Huawei Italia, ha dichiarato: “Huawei da sempre punta sui talenti e sulle risorse professionali italiane con l’obiettivo di svolgere un ruolo attivo nella crescita economica del Paese. Nelle università e nel mercato del lavoro italiano abbiamo trovato un importante capitale di ingegno ed energie. Siamo fermamente convinti che grazie a iniziative come la HUAWEI ICT Academy, in cui abbiamo il piacere di accogliere ASPAL, si possa favorire lo sviluppo di know-how distintivo da parte delle giovani generazioni per rispondere alle esigenze di competenze digitali del mondo imprenditoriale, in particolare nel campo delle Smart City.”Informazioni su ASPALl’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro è l’organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna al quale è attribuita l’attuazione delle politiche attive e l'erogazione dei servizi per il lavoro.Nasce da un processo di riforma, innovativo nel panorama nazionale, per migliorare la performance dei centri per l’impiego e la capacità di fornire prestazioni di qualità a disoccupati e aziende, per sostenere la crescita del mercato del lavoro.Il fulcro dell’azione dell’ASPAL è il superamento delle politiche passive per promuovere un nuovo paradigma della ricerca attiva di lavoro con il supporto del soggetto pubblico, che accompagna le persone e le orienta verso la scelta del percorso migliore per accrescere le prospettive occupazionali. Una visione che nel concreto ha portato l’Agenzia a sperimentare progetti innovativi, come la promozione della cultura digitale, e nuovi modelli di relazione tra cittadini e imprese, favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.