Mariangela Campus riconfermata nell'incarico alla Confederazione USAE

Si è svolto nei giorni 10 e 11 Maggio a Perugia il 7° Congresso della Confederazione USAE che ha visto la partecipazione di Parlamentari e Consiglieri regionali dell'Umbria in rappresentanza di tutte le forze politiche presenti in parlamento e numerose altre autorità. Hanno preso parte e partecipato i delegati eletti nei congressi di federazione rappresentanti di tutti gli oltre trecentomila associati alla Confederazione USAE.Si è proceduto ad eleggere il Segretario Generale della Confederazione per i prossimi 5 anni confermando nella carica il Segretario Generale Adamo Bonazzi, che sarà affiancato dai Segretari Confederali confermati quali, Mariangela Campus che ricopre dal 2013 il prestigioso incarico e Bruno Boschetti e dei Segretari neo eletti, Fernanda De Guglielmo, Paride Santi e Enzo Mervoglino.Mariangela Campus Orgogliosamente Sarda, nonché Segretaria Territoriale della FSI-Federazione Sindacati Indipendenti di Sassari e Nuoro dal 2002.Un dato significativo parla chiaro, è il numero degli iscritti nel territorio che testimonia quello che la Campus ha costruito passo dopo passo dal giorno del suo insediamento a oggi all'interno delle Aziende Sanitarie del Territorio.“ Il mio è un lavoro paziente portato avanti con la collaborazione e l'aiuto di tutti- spiega la Campus- stando bene con i piedi per terra, attenta sempre a dare risposte concrete ai lavoratori che chiedono la tutela dei propri diritti”.Il riconfermato Segretario Generale ha dichiarato: “Questa è una giornata importante e determinante per la nostra organizzazione che attraverso un ampio dibattito e la giusta dose di pragmatismo ha saputo conciliare le differenti posizioni convogliandole in una unica mozione. Qui si è fatta politica sindacale con democrazia vera. Non è cosa di tutte le associazioni. Abbiamo obiettivi ambiziosi e progetti per il futuro. Ma il lavoro non ci spaventa e saremo in prima linea come sempre.”