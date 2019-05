Fulcro della manifestazione è l'Horse Country Resort, nato per dare ospitalità agli amanti del cavallo e ai praticanti di sport equestri è dotato di numerosi servizi quali 315 stanze, 58 villini, 4 ristoranti, 3 bar, Spa, 2 piscine, sala congressi, spiaggia privata, shop, anfiteatro e campi sportivi.



Endurance Festival2019



È anche questo lo scopo del nostro sport, quello di collegare la disciplina agonistica alla cultura e perché no al turismo. È anche per questo che la Federazione Italiana Sport Equestri ha deciso di assegnare ad Arborea il Campionato Italiano Assoluto Equiplanet di Endurance.



A fare da palcoscenico sarà una terra magnifica, la Sardegna; a far da quartier generale una delle più belle e funzionali strutture del territorio: l’Horse Country Resort, che coniuga alla perfezione il concetto di sport e turismo.





Spettacolare e molto antica, la disciplina dell’Endurance è, come suggerisce il nome, una gara di resistenza tra cavalli, e Horse Country Resort di Arborea (OR) ne ospita due grandi eventi.Il Campionato Italiano Assoluto Equiplanet CEI3* si disputerà sabato 18 maggio, con decine di cavalieri che si cimenteranno su un meraviglioso e variegato percorso di 160 chilometri.Domenica 19 maggio è invece la volta della Coppa Italia nelle categorie CEI1* da 90km, CEI2* da 120km e CEI2* J/YR da 120km.Nella stessa giornata si terranno le competizioni della Tappa della Coppa Sardegna – Circuito Agris nelle categorie Debuttanti, CEN-A / CEN-B.Sabato sera dalle 19:30 si terranno le cerimonie di premiazioni del Campionato Italiano Assoluto Equiplanet CEI3* presso il Saloon dell’Horse Country Resort dove è stata organizzata una serata a tema Sardo con bande, artisti, performer, musica, balli tradizionali e una degustazione di prodotti eno-grastronomici tipici della Sardegna.Il percorso, giudicato dai riders e dagli esperti uno dei più confortevoli, piacevoli e sicuri nel panorama dell’endurance internazionale, è costituito da 4anelli: rosso da 36 Km, giallo e bianco da 25km ciascuno e il verde da 29km. Dal ”Camminiere” con un terreno sabbioso ed erboso che caratterizza la zona del Golfo di Oristano, allo stagno di S’Ena Arrubia, casa dei fenicotteri rosa sino al pittoresco villaggio dei pescatori di Marceddì: queste sono solo alcune delle meraviglie paesaggistiche che accompagneranno cavalli e cavalieri di tutto il mondo durante la corsa.L’evento, è organizzato da Horse Country Resort in collaborazione con la FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, con il supporto di Agris, l’Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Sardegna, del Comune di Arborea e Terralba, di Antonio Sardo Setzi Saddles e ACME.Il Centro Equestre, uno dei più grandi d’Europa, ha un campo gara in erba dal quale partirà la gara di Endurance. Vi sono inoltre due campi in sabbia per il riscaldamento e la pratica della monta western ed inglese e un campo coperto (di 6000 mq) per montare tutto l’anno.“I cavalieri troveranno un ambiente piacevolee confortevole dove potranno rilassarsi per gareggiare nelle migliori condizioni; così come i cavalli, che avranno a loro disposizione dei comodi box over-size (4,5m x 4,5m) per riposare prima e dopo la gara.Per noi è un piacere ed un onore poter ospitare un evento di questa portata e supportare la Federazione e tutto il movimento equestre nazionale – ha detto Riccardo Giachino, Presidente del Comitato Organizzatore e Amministratore dell’Horse Country Resort di Arborea.”“La peculiarità degli sport equestri – ha detto il presidente della FISE Marco Di Paola – è quella di vedere all’opera due atleti: l’uomo e il cavallo. La disciplina dell’Endurance, in particolare, consente a chi ama praticare questa fantastica specialità, a livello amatoriale e agonistico, di stare a contattocon la natura. La nostra Italia è densa di bellezze architettoniche, culturali e naturalistiche, che hanno la continua necessità di essere valorizzate.