Si è concluso a Florinas il campionato sardo di golf pitch&putt a coppie

La coppia formata da Pier Mario Bayslak e Davide Caputo si è laureata campione sarda di golf pitch&putt nei Campionati regionali che si sono svolti nel fine settimana sul campo di Florinas. I due alfieri del circolo florinese hanno dominato le due giornate di gare con prestazioni di altissimo livello. I due golfisti hanno tenuto lo stesso ritmo sia sabato sia domenica riuscendo a chiudere il campionato con l'eccellente punteggio finale di 112: 55 il primo giorno e 57 colpi il secondo. Dietro di loro, staccati di 5 punti, la coppia formata da Daniele Berardo e Salvatore Virdis che ha preceduto Renato Biressi e Caterina Luddi, coppia che si è aggiudicata il titolo di Campione sarda mista.

Sono state due giornate di gara molto combattute e di un ottimo livello tecnico quelle disputate sullo splendido e sempre più selettivo campo di Florinas. I quasi 50 golfisti che hanno partecipato al Campionato regionale a coppie hanno messo in mostra ottimi colpi e conseguito risultati importanti.

Claudio Luddi e Rosangela Nieddu hanno invece vinto la classifica netta, precedendo l'inossidabile coppia dai capelli d'argento formata da Salvatore Pintus e Renzo Sedda che ha superato gli arrembanti Diego Ruda e Francesco Brandano che hanno fatto un grandissimo risultato nella giornata di domenica.

Due appuntamenti con il golf anche in questo settimana. Sabato dalle 10 sul campo di Is Arenas, a Narbolia, terza tappa del Quadrangolare a squadre che finora vede il Florinas Golf Club al primo posto davanti agli altri circoli partecipanti: Sassari golf club, Sinis golf club e Is Arenas golf club. Domenica dalle 10 sul campo di pitch&putt di Florinas si svolgerà invece la "Gara della cavalcata".