Due Medaglie d’Oro per la cantina Tenuta L'Ariosa dei Fratelli Rau di Sassari

Ottime notizie per la Tenuta L’Ariosa, cantina sarda gestita dai fratelli Rau, proprietari della Rau Distillerie.

I vini Galatea (2018) e Arenu (2018), entrambi Vermentino di Sardegna DOC, hanno ricevuto due Medaglie d’Oro dalla giuria del Concours Mondial de Bruxelles, uno dei concorsi enologici internazionali più autorevoli al mondo, giunto alla 25° edizione.



Il Galatea è un vino dal colore paglierino con lievi riflessi dorati, limpidissimo, dal profumo intenso e complesso. Arenu ha anch’esso un colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, un profumo delicato e toni floreali e vegetali. Entrambi nascono da uve coltivate di fronte al mare, accarezzate dal vento, nei vigneti situati nel territorio di Sorso.

La doppia medaglia d’oro rappresenta una gratificazione molto importante per l’azienda dei Fratelli Rau, che segue i tre importanti riconoscimenti ricevuti nel concorso 5StarsWine tenutosi in occasione dell’ultimo Vinitaly, durante il quale sono stati premiati i vini Assolo (Cannonau di Sardegna DOC), Pedrastella (Carignano del Sulcis) e Galatea (Vermentino di Sardegna).



Il riconoscimento ricevuto durante il Concours Mondial de Bruxelles porta con sé un ulteriore dettaglio positivo per Tenuta L’Ariosa: si tratta dell’unica cantina sarda ad aver ottenuto due medaglie d’oro durante la stessa manifestazione, una testimonianza della qualità generale dei prodotti realizzati dall’azienda.

La manifestazione Concours Mondial de Bruxelles quest’anno si è tenuta in Svizzera, nella città di Aigle. Al concorso hanno partecipato cantine e vini provenienti da tutto il mondo.



Quella dell’azienda dei Fratelli Rau è la storia di una tradizione familiare, iniziata nel 1926. Da allora tre generazioni si sono succedute alla guida dell’azienda sassarese, dando vita a una realtà che oggi può contare sul connubio tra passione per la genuinità, uno stretto legame con la propria terra e l’utilizzo di moderne tecnologie.

I fratelli Mimi, Pietro e Marco Rau si dicono felici per gli importanti riconoscimenti ricevuti dai vini Galatea e Arenu, risultati che certificano il grande lavoro svolto dall’enologo, dall’azienda e da una squadra affiatata, che ringraziano. Tenuta L’Ariosa proseguirà il lavoro quotidiano rivolto alla costante ricerca della qualità, mantenendo sempre al centro la valorizzazione dei prodotti locali e della tradizione.