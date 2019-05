A Cagliari la prima edizione della 9km JOINT RUN: in corsa per la "Lega del Filo d'Oro"

Le start list, che resteranno aperte fino domenica registrano già numerose iscrizioni di atleti che hanno scelto ancora Cagliari, riconoscendone il grande valore aggiunto come campo di gara, consolidando così la sua vocazione di destinazione sportiva delle gare atletica, in un percorso suggestivo, che si presenta come un vero e proprio circuito, contornato da uno scenario di particolare pregio ambientale e paesaggistico.

REGOLAMENTO

Appuntamento a Cagliari DOMENICA 19 MAGGIO 2019 con ritrovo alle ore 7.30 presso il piazzale di CALAMOSCA con PARTENZA della gara alle ore 9.30.

La manifestazione prevede una gara competitiva e non competitiva sulla distanza di 9.000 metri.

Il percorso per entrambe è il seguente:

PARTENZA piazzale Calamosca – piste viale Poetto – Stradello parco Molentargius – Via Del Sale – Via La Palma – Via Tramontana

ARRIVO all’interno del CAMPO OSTACOLI ROSSI.



Possono partecipare alla manifestazione agonistica tutti gli atleti/e tesserati con la FIDAL per l’anno in corso delle categorie ALLIEVI/E – JUNIORES PROMESSE SENIOR e tutti gli atleti tesserati RUNCARD e EPS regolarmente tesserati per l’anno 2019 ed in regola con il certificato medico per l’attività agonistica settore ATLETICA LEGGERA. Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento della scadenza delle iscrizioni e avere validità almeno fino al giorno della gara.

ISCRIZIONI

Per la partecipazione alla GARA NON AGONISTICA gli iscritti devono consegnare copia del certificato medico per l’attività non agonistica e dovranno iscriversi presso la sede del Comitato Regionale in via Monti n. 31 Tel. O7O/492848 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.30 alle ore 20.30.

Per i tesserati FIDAL dovranno essere effettuate ENTRO LE ORE 21.00 DEL 15 MAGGIO 2019 ON-LINE SUL SITO FIDAL.IT

Per i tesserati Runcard e EPS devono essere effettuate entro le ore 21.00 del 15 Maggio 2019 inviando copia della tessera unitamente al certificato medico per e-mail a schirrupietro@tiscali.it

La tassa di iscrizione per la gara competitiva e non competitiva è di euro 10.00.

Il ricavato verrà interamente devoluto alla LEGA DEL FILO D’ORO. A tutti gli iscritti verrà consegnata la t-shirt della manifestazione.

Eventuali premi verranno comunicati prima della gara.







Mancano pochi giorni all’inizio della manifestazione di atletica organizzata dalla FIDAL SARDEGNA in collaborazione con Comando Operativo di Vertice Interforze, le Forze Armate, il Comune di CAGLIARI e l’ Associazione Sarda Nefropatici emodializzati e trapiantati Onlus (ASNET) denominata “JOINT RUN” in corsa per “LA LEGA DEL FILO D’ORO”.La gara, alla prima edizione si svilupperà in una distanza di 9 Km ( competitiva e non Competitiva Family), vedrà la partecipazione di atleti provenienti dall’isola unitamente alla partecipazione di numerosi militari provenienti da diverse nazioni.La Manifestazione sportiva domenica, 19 maggio con partenza alle 09.30 dal piazzale Calamosca di Cagliari attraverserà la suggestiva cornice dell’area del POETTO e dell’area protetta del Parco Regionale del MOLENTARGIUS con l’arrivo presso il Comprensorio Polisportivo Militare “ Gen. ROSSI” di Cagliari.