Vasco a Cagliari, chi prenota il viaggio su Traghettilines avrà il biglietto del concerto in omaggio

“Vasco NonStop Live 2019” sbarca in Sardegna e Traghettilines realizza la combo “traghetto + concerto”.Traghettilines infatti aggiunge il biglietto del concerto in abbinamento al biglietto per la minicrociera che la compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci, sponsor dell’evento, organizza a sulla nave Rhapsody, per l’occasione interamente brandizzata Vasco Rossi sull’intera superfice delle fiancate. GNV collegherà straordinariamente Cagliari e Genova con tre alternative di viaggio e a bordo è previsto un programma esperienziale dedicato all’artista con numerose sorprese come djset, filmati storici e merchandising esclusivo. Con Traghettilines tutti i fan del Blasco e tutti coloro che desiderano partecipare all’evento, non solo potranno godere di questa iniziativa di GNV, ma riceveranno un biglietto per il concerto per la data del 18 o 19 giugno, incluso nel costo del viaggio.Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina www.traghettilines.it/vasco-nostop-live-sardegna . Traghettilines è solita promuovere le splendide destinazioni costiere d’Italia e dare dei benefit a chi le raggiunge, e quest’ultima iniziativa ne è un ulteriore dimostrazione: anche in campo artistico culturale le isole italiane sono attive e ricche di eventi e Traghettilines le sostiene.