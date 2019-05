Sette i candidati e venti le liste per decidere il nuovo sindaco di Sassari

Ecco l'elenco secondo l'ordine cronlogico di presentazione:



Sette i candidati e venti le liste presentate per le elezioni comunali del 16 giugno a Sassari.Ora la palla passa alla commissione elettorale che dovrà decidere sulla loro ammissibilità.MARIANO BRIANDA - FUTURO COMUNE CON MARIANO BRIANDAMURRU MAURILIO - MOVIMENTO 5 STELLECAMPUS GIAN VITTORIO NOTO NANNI - SASSARI PROGETTO COMUNECAMPUS - SASSARI CIVICACAMPUS - SASSARI E'CAMPUS - PRIMA SASSARIANDRIA - LEGA SALVINI SARDEGNABRIANDA - PARTITO DEMOCRATICOCAMPUS - NOI PER SASSARIBUDRONI MARILENA - E' VIVA LA CITTA'BRIANDA - ITALIA IN COMUNEBRIANDA - CAMPO PROGRESSISTABRIANDA - SASSARI CITTA' EUROPEAANDRIA - FRATELLI D'ITALIAANDRIA - RIFORMATORI SARDI FORTZA PARISANDRIA - PARTITO SARDO D'AZIONEANDRIA - FORZA ITALIAANDRIA - SARDEGNA 20VENTI - TUNISDONEDDU GIUSEPPE SALVATORE - PARTITO COMUNISTAMURA LINO - ALTERNATIVI PER SASSARI