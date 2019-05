Il Sassari calcio Latte Dolce passa 3-0 a Trastevere e ora pensa al Lanusei

Un Sassari Latte Dolce in splendida forma fa sua la semifinale dei Play-off del Girone G della Serie D battendo in trasferta per 3 a 0 il Trastevere.

Vantaggio per il Sassari al 20° del primo tempo con Scanu che con un gran tiro batte il portiere avversario.



Il primo tempo finisce senza variazione di risultato nonostante la reazione dei padroni di casa che in tutti i modi cercano di riequilibrare il match.

Al 13° del secondo tempo raddoppio del Latte Dolce con un rasoterra di Palmas. Fine partita al 26°, quando Cabeccia trasforma su rigoro assegnato per fallo in piena area su Palmas.



Ora i sassaresi dovranno incontrare in finale il Lanusei che ha battuto ai supplementari il Cassino per 2-1.

LATTE DOLCE Garau, Pireddu, Tucio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Piga, Gianni, Scognamillo, Scanu, Palmas

ALLENATORE Udassi

Marcatori 20°pt Scanu, 13° st Palmas, 26° st Cabeccia rig.

TRASTEVERE Caruso, Vendetti , Calisto, Lucchese, Sfanò, Locci, Renzi , Capodaglio, Tajarol, Chinappi, LorussoALLENATORE Perrotti