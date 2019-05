Andrea Maulini presenta a Sassari il libro "Comunicare la cultura, oggi"

Andrea Maulini è direttore generale di Profili , una società di consulenza di marketing e comunicazione specializzata nel settoreculturale, che annovera tra i suoi clienti alcune tra le principaliistituzioni italiane e internazionali. . Alcuni sistemi dicomunicazione da lui creati hanno raggiunto rilevanza internazionale,posizionandosi ai primi posti per numero di fan o di follower. È



Andrea Maulini presenta il libro "Comunicare la cultura, oggi" edito da Editrice Bibliografica in un incontro a Sassari, alla libreria Koinè, questo venerdì 24 maggio, ore 18, in via Roma 137.L'evento, realizzato in collaborazione con la Compagnia meridiano zero, vedrà l'autore dialogare con Marianna Deiana, dell'associazione Deamater.professore a contratto di Promozione e informazione teatrale presso il DAMS di Bologna.Il libro:"Comunicare la cultura, oggi" edito da Editrice Bibliografica.Come costruire una comunicazione efficace e di successo? Come utilizzare al meglio strumenti fondamentali, quali quelli offerti dalla rete e dai social media, che hanno un impatto determinante sul grande pubblico? Quali strategie adottare? Questo volume chiaro, completo e aggiornato è dedicato a un settore, quello culturale, in decisa ascesa negli ultimi anni, anche in Italia. Il libro intende approfondire i diversi aspetti della comunicazione, con un focus specifico sui nuovi mezzi: costruire un sistema strategico di comunicazione digital, progettare e valorizzare un sito web,identificare i social più adatti alla propria realtà e utilizzarli al meglio, cercando al tempo stesso di comprenderne gli sviluppi futuri.Il testo risulta di particolare interesse per strutture culturali, musei, teatri, festival, promotori di concerti, ma anche per chi organizza eventi e manifestazioni e per professionisti e agenzie di comunicazione, che vedono nella cultura un settore di “avanguardia” e di sperimentazione di strategie innovative.