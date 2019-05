A Li Punti il secondo incontro in piazza per Mariano Brianda

La ricucitura delle periferie con il centro della città. L'implementazione dei trasporti e dei servizi al cittadino. La creazione di nuovi luoghi di aggregazione e il potenziamento delle attività culturali e sportive. Sono alcuni dei temi che Mariano Brianda porterà in piazza Camboni a Li Punti venerdì 24 maggio alle 19. Si tratta del secondo incontro in piazza per il candidato sindaco del centrosinistra e del primo previsto nei quartieri periferici, che occupano una parte rilevante del programma elettorale. Porrà l'accento, Mariano Brianda, sulla necessità di migliorare la qualità della vita nelle zone decentrate, puntando a una più ampia fruizione degli spazi della socialità, al miglioramento delle infrastrutture e all'incremento della mobilità, in particolare sostenibile.