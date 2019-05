Elezioni europee: notizie utili dal Comune di Sassari

Elezioni europee – aperture straordinarie uffici. Il servizio elettorale di piazza santa Caterina, per il rilascio delle tessere elettorali, sarà aperto giovedì 23 e venerdì 24 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17; sabato 25 maggio dalle 9 alle 18 con orario continuato e domenica 26 dalle 7 alle 23 sempre con orario continuato. Gli uffici del servizio Punto Città saranno aperti (oltre l'orario ordinario) esclusivamente per il rilascio delle carte di identità elettroniche, tessere elettorali e certificati sostitutivi, in corso Angioy 15, via Bruno 7G e via dell'Anziano venerdì 24 maggio dalle 15 alle 18, sabato 25 maggio dalle 9 alle 18 e domenica 26 maggio dalle 7 alle 23. A Palmadula in piazza dell'Assunta venerdì 24 maggio dalle 15 alle 18, a Campanedda in piazza Ruju sabato 25 maggio dalle 8.30 alle 13 e a La Corte in piazza don Pittalis sempre sabato dalle 15 alle 18.30; a Tottubella domenica 26 maggio dalle 7 alle 23.



Elezione europee – servizio trasporto persone con gravi difficoltà motorie. In occasione delle elezioni europee di domenica 26 maggio, sarà assicurato il trasporto ai seggi delle persone sole e con gravi difficoltà motorie. Il servizio sarà svolto gratuitamente dall'associazione di volontariato Auser - Via Tintoretto Per prenotare il servizio, gli interessati dovranno contattare entro venerdì 24 maggio, dalle 9 alle 12, lo 079 246074 o il numero verde 800995988.



Elezioni europee – chiusura uffici. Sul sito del Comune www.comune.sassari.it è pubblicato l'elenco degli uffici comunali che lunedì 27 maggio saranno chiusi al pubblico perché il personale è impegnato nelle attività legate alle operazioni di scrutinio.



Elezioni europee – agevolazioni tariffarie viaggi. Sul sito del Comune www.comune.sassari.it sono pubblicate tutte le informazioni per la richiesta di agevolazioni tariffarie per viaggi ferroviari, via mare, autostradali e via aereo per chi torna nel proprio comune per votare.