"Operazione Primavera" della Guardia Costiera, sequestrati 3.200 ricci ad Alghero

I 250 kg di polpo sono stati pertanto donati in Beneficenza ad alcune associazioni di Volontariato di Olbia. In tutto sono state elevate circa 10.000 euro di sanzione amministrative, a tutela della filiera ittica e dei consumatori.





















Nei giorni scorsi i militari della Direzione Marittima del Nord Sardegna hanno posto sotto sequestro un quantitativo ingente di prodotti ittici e attrezzi da pesca non regolari.L’attività, denominata “Operazione Primavera” dagli uomini del 15° Centro Controllo Area Pesca ha portato al sequestro di 335 chilogrammi di prodotto ittico, 3.200 ricci, 150 nasse e una rete da pesca di 3.700 metri.Nella fattispecie sono state effettuate 49 ispezioni tra ristoranti, pescherie, venditori ambulanti, e 17 ispezioni a motopesca in mare.In particolare ad Alghero sono stati posti sotto sequestro 3200 ricci di mare provenienti da pesca sportiva, a Golfo aranci sono state ritrovate su un natante da diporto 3700 metri di reti da pesca tipo tramaglio pronte per essere utilizzate per attività di pesca illegale.Inoltre, con la collaborazione del 4° nucleo operatori subacquei della Guardia Costiera di Cagliari sono state sottoposte a sequestro amministrativo 150 nasse ritrovate in mare senza i previsti segnalamenti, il prodotto ittico, incastrato nelle nasse, è stato subito liberato in mare.In un ingrosso di Siniscola sono stati ritrovati 250 chilogrammi di polpi congelati che non rispettavano le norme di tracciabilità, dopo aver elevato la prevista sanzione amministrativa, è stata effettuata una visita ispettiva da parte dei medici della ASL di Nuoro, i quali hanno dichiarato la commestibilità del prodotto.